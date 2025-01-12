Аэропорт Пулково открылся на прием и выпуск воздушных судов

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Аэропорт Пулково вновь открылся на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Как отметили представители аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы вновь вернулся в нормативное состояние на фоне непогоды.

При этом, по словам Кореняко, специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД продолжают вести проактивный мониторинг работы аэропорта, соблюдая таким образом интересы пассажиров.

Предполагалось, что самолеты вновь смогут вылетать и садиться в Пулково уже с 09:15. Прием и отправка рейсов были остановлены в связи с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Спустя некоторое время авиагавань сообщила о необходимости продления ограничений. Полеты планировалось возобновить сразу после нормализации погодных условий.

Во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые летели в Санкт-Петербург. В первую очередь, они останавливались в авиагаванях Москвы. При этом в самом Пулково были задержаны около 50 рейсов.