Авиарейсы из городов Сибири в Москву задержаны на фоне непогоды

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Авиарейсы из Горно-Алтайска, Новокузнецка и Норильска в Москву были задержаны из-за непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, прокуратурой организованы надзорные мероприятия в связи с этими задержками.

В аэропорту Горно-Алтайска задержано отправление рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 Airlines из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром аэропорта Новосибирска направлен рейс авиакомпании S7 Airlines из Москвы.

Кроме того, в аэропорту Новокузнецка объявлена задержка рейсов авиакомпаний Red Wings, Nordwind и "Аэрофлот" в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Также в районе аэропорта Норильска ограничен прием и вылет воздушных судов.

Между тем облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в первый день недели, 23 декабря. На дорогах возможна гололедица. На предстоящей неделе москвичей также ожидают температурные качели. Уже сейчас жители столицы вступают в период быстрых и резких изменений погоды, отмечают синоптики.