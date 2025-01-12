Пассажирам задержанных рейсов в Пулково предоставят воду

Фото: телеграм-канал Readovka

Пассажирам в аэропорту Пулково предоставляют воду, пока они ожидают возобновления отправки и приема рейсов, приостановленных на фоне непогоды, сообщила пресс-служба авиагавани.

Пассажиры получат прохладительные напитки в соответствии с Общими правилами воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей, уточнили представители аэропорта.

Воду можно получить в зоне вылета внутренних авиалиний у выходов на посадку № 6 и 11. Также пассажиры могут обратиться за ней в зоне выхода международных авиалиний рядом с выходами на посадку.

При этом в Пулково ограничивается доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов. По словам представителей авиагавани, это объясняется необходимостью обеспечения комфортного размещения пассажиров во время ожидания их рейса. При этом те туристы, которые вылетают внутренними рейсами, могут воспользоваться залом ожидания, расположенным на 2 этаже общедоступной зоны терминала.

Предполагалось, что самолеты вновь смогут вылетать и садиться в Пулково уже с 09:15. Прием и отправка рейсов были остановлены в связи с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Спустя некоторое время авиагавань сообщила о необходимости продления ограничений. Полеты планируется возобновить сразу после нормализации погодных условий, уточнили в аэропорту.