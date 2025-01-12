12 января, 09:22Транспорт
Приостановка приема и отправки рейсов в аэропорту Пулково продлена
Фото: телеграм-канал 112
Приостановка приема и отправки рейсов продлена в аэропорту Пулково, сообщила пресс-служба авиагавани.
Полеты планируется возобновить сразу после нормализации погодных условий, уточнили в аэропорту.
До этого предполагалось, что самолеты вновь смогут вылетать и садиться в Пулково уже с 09:15. Прием и отправка рейсов были остановлены в связи с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.
Ранее на фоне ухудшения погодных условий в аэропорту Сургута, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе, задержались некоторые рейсы. В их числе оказался самолет, который следовал в Москву. Работе авиагавани помешали метель и боковой ветер, пояснили представители прокуратуры. Сотрудники ведомства организовали проверку.
Время вылета севшего во Внуково самолета перенесли на 23:25 по Москве