11 января, 19:55Транспорт
Ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Самары сняты
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары были сняты в 19:20 по московскому времени, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадки шесть ВС, из которых пять выполняли рейсы в Самару, а еще один – в Казань.
Ограничения вводились на работу аэропорта Казани и Нижнекамска утром 11 января. Они также действовали в авиагавани Ульяновска.
Через некоторое время их отменили, однако позже ввели вновь. В период действия мер безопасности на запасной аэродром в Уфе прилетели два самолета.
Временные ограничения введены на работу аэропортов Нижнекамска, Ижевска и Перми