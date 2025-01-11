Ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Самары сняты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска и Самары были сняты в 19:20 по московскому времени, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадки шесть ВС, из которых пять выполняли рейсы в Самару, а еще один – в Казань.

Ограничения вводились на работу аэропорта Казани и Нижнекамска утром 11 января. Они также действовали в авиагавани Ульяновска.

Через некоторое время их отменили, однако позже ввели вновь. В период действия мер безопасности на запасной аэродром в Уфе прилетели два самолета.

