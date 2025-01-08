Временные ограничения вводились в четырех аэропортах РФ

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Саратова, Ульяновска, Нижнекамска и Казани утром 8 января. Об этом рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – отмечается в сообщении.

Как пояснил Кореняко, ограничения в саратовском аэропорту "Гагарин" были сняты в 05:30 по московскому времени, ульяновском – в 07:00. Также в аэропорту Казани и нижнекамском аэропорту Бегишево ограничения сняли в 08:00.

В период действия ограничений самолеты на запасные аэродромы не отправлялись, добавил Кореняко.

Ранее ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска, Перми и Ижевска. В результате совершили посадку на запасных аэродромах пять судов, следовавших в Казань, и один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск. Позже ограничения были сняты.