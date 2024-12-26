Ограничения на работу аэропорта Калуги сняты

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Ограничения на работу аэропорта в Калуге сняли, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По информации Кореняко, в аэропорту Грабцево ограничения на прием и выпуск самолетов сняты с 17:36 по московскому времени.

В четверг, 26 декабря, вводились ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Грабцево для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Спустя время в аэропортах столичного региона ограничения были сняты. Как отметил представитель Росавиации, все сотрудники приняли меры для обеспечения безопасности перелетов.