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26 декабря, 18:06

Транспорт

Ограничения на работу аэропорта Калуги сняты

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Ограничения на работу аэропорта в Калуге сняли, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По информации Кореняко, в аэропорту Грабцево ограничения на прием и выпуск самолетов сняты с 17:36 по московскому времени.

В четверг, 26 декабря, вводились ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Грабцево для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Спустя время в аэропортах столичного региона ограничения были сняты. Как отметил представитель Росавиации, все сотрудники приняли меры для обеспечения безопасности перелетов.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полеты

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