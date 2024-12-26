Аэропорты Москвы возобновили обслуживание рейсов

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В аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, сотрудники авиации, включая летный состав, авиадиспетчеров и работников аэропортов, приняли все возможные шаги для обеспечения безопасности полетов.

26 декабря вводились ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Накануне временные ограничения на работу действовали в аэропорту Казани. Воздушная гавань несколько часов не принимала и не отправляла судна, однако позже ограничения были сняты.