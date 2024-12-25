Временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты

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В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, передает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть рейсов, следовавших в Казань", – отметил Кореняко.

Временные ограничения на работу были установлены в казанском аэропорту утром 25 декабря. Воздушная гавань на несколько часов перестала принимать и отправлять судна.

Ранее авиарейсы из Горно-Алтайска, Новокузнецка и Норильска в Москву были задержаны из-за непогоды.

Так, в аэропорту Горно-Алтайска задержки коснулись рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 Airlines из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром аэропорта Новосибирска был направлен рейс авиакомпании S7 Airlines из столицы.

