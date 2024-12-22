В Магадане досрочно завершилось строительство аэропорта терминала

Фото: телеграм-канал MagadanMedia.ru

Возведение нового здания аэропорта Магадана (Сокол) удалось завершить досрочно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на губернатора Магаданской области Сергея Носова.

Губернатор доложил Владимиру Путину, что строители начали работу в феврале 2023 года. По словам Носова, все системы проверены, выполнено 27 тестовых рейсов по всем направлениям.

В проект вложено около 12 млрд рублей. Инвесторами стали холдинг "Новопорт" и его партнеры "Аэропорты регионов", ВЭБ.РФ, Сбербанк.

Само здание выполнено из стекла в золотом цвете. Интерьеры отражают природные красоты Магаданской области.

После реконструкции площадь аэровокзального комплекса выросла с 10,2 тыс. кв. м до 14,4 тыс. кв. м. Теперь аэропорт может вмещать в себя самолеты большой и средней вместимости. Пропускная способность воздушной гавани составляет 800 пассажиров в час или до 1 млн пассажиров в год.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в России в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. По его словам, развитие авиационных перевозок является приоритетным направлением работы.