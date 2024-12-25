Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани

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В аэропорту Казани установлены временные ограничения на работу. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале представителя Росавиации.

Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в публикации ведомства.

Ранее авиарейсы из Горно-Алтайска, Новокузнецка и Норильска в Москву были задержаны из-за непогоды.

Так, в аэропорту Горно-Алтайска задержки коснулись рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 Airlines из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром аэропорта Новосибирска был направлен рейс авиакомпании S7 Airlines из столицы.

