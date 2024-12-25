25 декабря, 08:02Транспорт
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани
Фото: 123RF/serjio74
В аэропорту Казани установлены временные ограничения на работу. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале представителя Росавиации.
Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в публикации ведомства.
Ранее авиарейсы из Горно-Алтайска, Новокузнецка и Норильска в Москву были задержаны из-за непогоды.
Так, в аэропорту Горно-Алтайска задержки коснулись рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и S7 Airlines из Москвы и в обратном направлении. На запасной аэродром аэропорта Новосибирска был направлен рейс авиакомпании S7 Airlines из столицы.
В московских аэропортах введут биометрический контроль для иностранцев