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26 декабря, 16:14

Транспорт

Временные ограничения введены на работу аэропортов Московского региона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Отмечается, что данные меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Сейчас аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – отметил Кореняко.

Ранее временные ограничения на работу были установлены в аэропорту Казани. Воздушная гавань несколько часов не принимала и не отправляла судна, однако позже ограничения были сняты.

До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Сочи.

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