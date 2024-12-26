26 декабря, 16:14Транспорт
Временные ограничения введены на работу аэропортов Московского региона
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Временные ограничения введены на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Отмечается, что данные меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС). Сейчас аэропорты временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – отметил Кореняко.
Ранее временные ограничения на работу были установлены в аэропорту Казани. Воздушная гавань несколько часов не принимала и не отправляла судна, однако позже ограничения были сняты.
До этого аналогичные меры вводились в аэропорту Сочи.