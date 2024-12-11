Фото: телеграм-канал "Аэропорт Сочи"

Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кореняко уточнил, что все экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Между тем в конце ноября ограничения коснулись аэропорта Махачкалы из-за угрозы атаки беспилотников. Также до этого ограничения вводили и в авиагавани Казани. Там проводились мероприятия, направленные на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.