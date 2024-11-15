15 ноября, 14:29Транспорт
Временные ограничения введены на работу аэропорта в Казани
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения введены с 13:00 по московскому времени на работу аэропорта в Казани, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В данный момент, как пояснил Кореняко, экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, так как это является главным приоритетом.
В конце октября в городском аэропорту уже вводились аналогичные запреты. Во время их действия на запасные аэродромы были выведены 5 самолетов, направлявшихся в Казань. Им пришлось сесть в аэропортах Самары, Ульяновска и Чебоксар.
Ограничения были сняты в тот же день.
Российские авиакомпании заявили о рисках банкротства