Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова после сообщения об угрозе БПЛА

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Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в международном аэропорту Гагарин в Саратове, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

"В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов", – говорится в сообщении.

Как передает корреспондент агентства, в центре Саратова слышна сирена.

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале, от министерства обороны России ранее поступила информация об угрозе БПЛА. В связи с этим все экстренные службы приведены в полную готовность.

Ранее работу приостанавливал аэропорт Махачкалы из-за возможной атаки БПЛА. Генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов отметил, что временная остановка работы была связана с инцидентом в Каспийске, где средства ПВО сбили беспилотник.

Позже аэропорт возобновил работу.