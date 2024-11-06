Аэропорт Махачкалы возобновил работу

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Аэропорт Махачкалы в Дагестане снова заработал, заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

"В 12:30 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Махачкалы сняты", – написал он в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание, что ограничения вводили в качестве мер безопасности полетов гражданских судов. Кроме того, по информации пресс-секретаря, во время приостановки работы аэропорта три судна ушли на запасные аэродромы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – подытожил Кореняко.

Аэропорт Махачкалы приостановил работу утром 6 ноября из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. Генеральный директор воздушной гавани Саид Рамазанов отметил, что временная остановка работы связана с инцидентом в Каспийске, где средства ПВО сбили беспилотник.