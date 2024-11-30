Работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы беспилотников

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Аэропорт Махачкалы временно приостановил свою работу из-за угрозы беспилотников. Об этом предупредил гендиректор воздушной гавани Саид Рамазанов.

Ограничения продлятся до 11:30 по московскому времени, уточнил он в беседе с РИА Новости.

Аналогичные ограничения ранее были введены и в аэропорту в Казани. Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

При этом экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, так как это является главным приоритетом.