Ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска, Перми и Ижевска сняты

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Временные ограничения на работу аэропортов в Казани, Нижнекамска, Перми и Ижевска сняты, рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ограничения вводились для обеспечения полетов гражданских самолетов. По его словам, в период их действия совершили посадку на запасных аэродромах пять судов, следовавших в Казань, и один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.

Накануне временные ограничения были введены в аэропорту Пулково. Это делалось для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения сняли.

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в районе Лужской губы Финского залива были сбиты два украинских беспилотника. Один из дронов двигался через Псковскую область. Обломки второго БПЛА упали в лесном массиве. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не произошло.

