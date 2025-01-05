05 января, 11:10Транспорт
Ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска, Перми и Ижевска сняты
Фото: depositphotos/paulprescott
Временные ограничения на работу аэропортов в Казани, Нижнекамска, Перми и Ижевска сняты, рассказал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он отметил, что ограничения вводились для обеспечения полетов гражданских самолетов. По его словам, в период их действия совершили посадку на запасных аэродромах пять судов, следовавших в Казань, и один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.
Накануне временные ограничения были введены в аэропорту Пулково. Это делалось для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Позже ограничения сняли.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в районе Лужской губы Финского залива были сбиты два украинских беспилотника. Один из дронов двигался через Псковскую область. Обломки второго БПЛА упали в лесном массиве. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также не произошло.
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полеты