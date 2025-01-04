Временные ограничения введены на работу аэропорта Пулково

Фото: телеграм-канал "Аэропорт Пулково"

Временные ограничения полетов гражданских судов введены в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 мск на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения", – уточняется в сообщении.

Авиагавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Как уточнил Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. Они не отправляли и не принимали рейсы. Позже ограничения сняли.

Кроме того, после ограничений аэропорт Владикавказа возобновил прием и отправку авиарейсов. Помимо аэропорта Владикавказа, временные ограничения также вводились в аэропортах Грозного и Махачкалы. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

