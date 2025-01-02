00:27Транспорт
Временные ограничения введены на работу аэропорта Казани
Фото: depositphotos/nitinut380
Временные ограничения были введены на работу аэропорта Казани. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Ранее аналогичные ограничения также были введены в аэропортах Саранска, Саратова, Калуги и Пензы.
Позже в калужском аэропорту сняли ограничения. За время их действия один самолет, направлявшийся в Калугу, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково.
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