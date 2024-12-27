Дополнительные меры безопасности введены в аэропорту Шереметьево

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Дополнительные меры безопасности ввели в международном аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

В целях усиления мер по обеспечению транспортной безопасности и повышения антитеррористической защищенности аэропорта патрульные наряды ФГУП "УВО Минтранса России" вооружены автоматическим боевым ручным стрелковым оружием. Кроме того, группы быстрого реагирования АО "Шереметьево Безопасности" оснащены служебным оружием, рассказали в пресс-службе.

Также усилена охрана объектов, которые находятся в непосредственном окружении аэропорта. Постовые наряды, несущие службу на объектах, были дополнительно проинструктированы и вооружены.

Пассажирам, у которых запланирован вылет в условиях пикового новогоднего периода, посоветовали заранее приезжать в аэропорт и соблюдать все меры и правила при прохождении контрольных пунктов досмотра. Граждан также призвали не брать с собой в полет запрещенные предметы, проявлять понимание, внимание и бдительность, а также оказывать содействие сотрудникам авиагавани во время прохождения контрольных и предполетных процедур.

Между тем ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани утром 27 декабря. В 06:40 по московскому времени воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Аналогичные меры вводились в Сочи и Казани. Позже они были сняты.