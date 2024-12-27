Временные ограничения установлены на работу аэропорта Казани

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Временные ограничения действуют в аэропорту Казани с 06:00 по московскому времени. Такие меры были приняты с целью обеспечить безопасность полетов, объяснили в Росавиации.

Воздушная гавань временно прекратила принимать и отправлять самолеты. За безопасность на месте отвечают экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта.

Аналогичные ограничения затронули аэропорт в Сочи. Там они начали действовать с 05:00.

Накануне вводились ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Спустя время их отменили.

