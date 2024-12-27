Фото: ТАСС/Алексей Смышляев

Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов. Об этом со ссылкой на сообщение Росавиации пишет ТАСС.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в пятницу, 27 декабря, около 05:00 по московскому времени, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код ICAO: URSS). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В четверг, 26 декабря, вводились ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Спустя время в аэропортах столичного региона ограничения были сняты. Как отметил представитель Росавиации, сотрудники приняли меры для обеспечения безопасности перелетов.