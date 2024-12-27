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27 декабря, 08:01

Транспорт

Ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани рано утром в пятницу, 27 декабря. В 06:40 по Москве воздушные гавани возобновили работу в обычном режиме, следует из сообщения представителя Росавиации.

Временные ограничения нужны были для обеспечения безопасности, уточнили в ведомстве. Там также призвали доверять только официальной информации.

Между тем аэропорты Сочи и Казани временно перестали принимать и отправлять самолеты.

Накануне вводились ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Спустя время их отменили.

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полеты

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