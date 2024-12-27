27 декабря, 08:01Транспорт
Ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Ограничения на полеты вводились в аэропортах Волгограда и Астрахани рано утром в пятницу, 27 декабря. В 06:40 по Москве воздушные гавани возобновили работу в обычном режиме, следует из сообщения представителя Росавиации.
Временные ограничения нужны были для обеспечения безопасности, уточнили в ведомстве. Там также призвали доверять только официальной информации.
Между тем аэропорты Сочи и Казани временно перестали принимать и отправлять самолеты.
Накануне вводились ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Спустя время их отменили.
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на полеты