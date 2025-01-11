Временные ограничения вновь введены в аэропорту Казани

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Временные ограничения были вновь введены в аэропорту Казани в субботу, 11 января, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящий момент авиагавань не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения начали действовать в 15:05 по московскому времени.

О причинах приостановки работы аэропорта не сообщается.

Такие же ограничения вводились на работу аэропорта Казани утром 11 января. Они также действовали в авиагаванях Нижнекамска и Ульяновска. Через некоторое время их отменили. В период действия мер безопасности на запасной аэродром в Уфе прилетели два самолета.

Кроме того, в настоящий момент временно ограничена работа аэропортов Ульяновска и Самары. В частности, в Ульяновске ограничения начали действовать с 13:40 по московскому времени, а в Самаре – с 14:00.