Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в трех аэропортах РФ

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Ограничения на прием и отправку самолетов временно установили в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в его публикации.

Ранее на фоне ухудшения погодных условий в аэропорту Сургута, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе, задержались некоторые рейсы. В их числе оказался самолет, который следовал в Москву. Работе авиагавани помешали метель и боковой ветер, пояснили представители прокуратуры. Сотрудники ведомства организовали проверку.

