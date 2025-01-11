11 января, 08:07Транспорт
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в трех аэропортах РФ
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Ограничения на прием и отправку самолетов временно установили в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в его публикации.
Ранее на фоне ухудшения погодных условий в аэропорту Сургута, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе, задержались некоторые рейсы. В их числе оказался самолет, который следовал в Москву. Работе авиагавани помешали метель и боковой ветер, пояснили представители прокуратуры. Сотрудники ведомства организовали проверку.
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