Рейс в Москву задерживается в аэропорту Сургута из-за метели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На фоне ухудшения погодных условий в аэропорту Сургута, который находится в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, задерживаются некоторые рейсы. В их числе оказался самолет, который направляется в Москву, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В частности, работе авиагавани мешают метель и боковой ветер, пояснили представители прокуратуры.

"В аэропорту Сургута из-за непогоды задержаны к вылету следующие рейсы: 1511 в Москву (Шереметьево), с 16:30 10 января 2025 года до 21:30 10 января 2025 года; 101 в Тюмень, с 06:45 до 18:30 10 января 2025 года; 111 в Екатеринбург, с 07:15 до 16:30 10 января 2025 года; 103 в Уфу, с 09:20 до 17:30 10 января 2025 года; 139 в Омск, с 12:50 до 17:00 10 января 2025 года; 1018 в Екатеринбург, с 12:55 до 18:40 10 января 2025 года; 759 в Худжанд, с 17:50 22:00 10 января 2025 года", – указано в публикации.

Сургутская транспортная прокуратура организовала по данному факту надзорные мероприятия. Сотрудники ведомства ведут непрерывный мониторинг, контролируя оказание всех услуг, в которых нуждаются пассажиры.

Ранее проверку в связи с задержкой рейсов из Норильска в Москву и другие города начала норильская транспортная прокуратура. Причиной опоздания вылетов также стали неблагоприятные погодные условия. Самолеты авиакомпаний S7 Airlines, NordStar и "КрасАвиа" задерживались в Москву, Новосибирск, Абакан, Уфу, Красноярск и городское поселение Хатанга.