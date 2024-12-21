АТОР: рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх задерживается из-за технической неисправности

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Рейс из Москвы в Шарм-эль-Шейх задерживается в аэропорту Шереметьево в связи с технической неисправностью воздушного судна, сообщает Агентство Москва со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Ранее телеграм-каналы сообщали, что пассажиры, число которых составляет 200 человек, не могут улететь более суток. При этом все они уже прошли регистрацию и сдали багаж.

"В настоящее время борт находится на стоянке аэропорта Шереметьево, над устранением неисправности работают технические специалисты. Ожидаемое время вылета рейса на резервном воздушном судне – 18:50 21 декабря 2024 года", – сообщили в ассоциации.

В свою очередь представители авиакомпании Al Masria Universal заявили, что, в соответствии с ФАП, пассажирам было предоставлено питание и напитки. Те, кому это было необходимо, также получили расселение. Всем остальным компенсировали затраты, связанные с самостоятельным расселением.

Авиакомпания также принесла извинения за неудобства, возникшие из-за этой ситуации, и обратила внимание, что прикладывает все усилия для скорейшего выполнения рейса.

Между тем под свой контроль происходящее взяла транспортная прокуратура, сообщила пресс-служба московского межрегионального ведомства.

В настоящий момент в аэропорту находится столичный прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Вместе с тем ведомство следит за соблюдением прав пассажиров.

Ранее серьезная задержка произошла на рейсе авиакомпании "Якутия" из Новосибирска в Москву. Он не мог вылететь более суток. Задержку рейса объявили в аэропорту Толмачево из-за позднего прибытия воздушного судна. Выполнения рейса ожидали 84 пассажира, включая 10 детей.