Снегопад в Москве не повлиял на работу аэропортов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Жуковский, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада в Москве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропортов.

Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов нет. В Шереметьево также добавили, что все штатно.

Как отметили в московском аэропорту Домодедово, аэропорт обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в неблагоприятных погодных условиях. Специальными аэродромными службами сформированы резервы реагентов.

Согласно информации онлайн-табло, аэропорт Шереметьево по состоянию на 20:00 по московскому времени задерживается пять рейсов на вылет и 27 на прилет.

Как сообщалось ранее, на фоне снегопада городские службы перешли в режим повышенной готовности. Помимо прочего, в целях оказания помощи водителям грузовых автомобилей, главным образом на МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей.

Синоптики предупреждали, что за выходные в Москве выпадет 30% от месячной нормы осадков. К понедельнику в городе появятся соответствующие норме декабря сугробы.