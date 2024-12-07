07 декабря, 17:02Общество
"Роскосмос" опубликовал снимок циклона, который накрыл Москву
Фото: телеграм-канал Госкорпорация "Роскосмос"
"Роскосмос" опубликовал снимок со спутников, на котором видно циклон, накрывший Москву. Об этом сообщили в телеграм-канале корпорации.
Уточняется, что снимок сделан со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М".
В сообщении говорится, что снежный покров в Москве достигнет 9 см.
Ранее сообщалось, что российские космонавты выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по программе ВКД-63 в четверг, 19 декабря. До этого они завершили эксперимент на оценку влияния стресса на иммунитет.