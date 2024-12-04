Российские космонавты выйдут в открытый космос 19 декабря

Фото: roscosmos.ru

Российские космонавты выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по программе ВКД-63 в четверг, 19 декабря, передает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

В рамках подготовки к выходу прошла полная проверка работоспособности камкордеров, завершились ряд экспериментов на оценку влияния стресса на иммунитет, по выращиванию кристаллов фуллеритов, а также закончились испытания и отработка в условиях микрогравитации системы регенерации воды из урины.

К полету также были выполнены индивидуальный мониторинг содержания углекислого газа у космонавтов, оценка уровня физической тренированности астронавтов и замена блока вакуумных клапанов БВК-1.

Между тем NASA хочет к 2040 году собрать все необходимые данные для того, чтобы человек смог комфортно находиться на Марсе. В последнее время компания активно работает над проектами, которые помогут подготовиться к таким полетам. Среди них – исследования, посвященные поддержанию жизни, переработке ресурсов и защите от радиации.