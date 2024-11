Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Фото: x.com/spacex

Ракета-носитель Falcon 9 с успехом вывела на орбиту около 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Об этом заявила компания-разработчик SpaceX.

Запуск состоялся со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил Ванденберг в американском штате Калифорния 23 ноября в 21:25 по местному времени (24 ноября в 08:25 по московскому). Первая многоразовая ступень Falcon 9, которая использовалась в 15-й раз, совершила посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

18 ноября ракета-носитель Falcon 9 успешно запустила на орбиту индийский спутник связи NSIL GSAT-N2. Его запуск состоялся со стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 21:31 по московскому времени. Через полчаса спутник вывели на орбиту.

GSAT-N2, вес которого составляет 4,7 тонны, разработан для обеспечения доступа к широкополосному интернету в отдаленных районах Индии. Его пропускная способность достигает 48 гигабайт в секунду. В ходе запуска первая ступень ракеты-носителя успешно совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон в Атлантическом океане.