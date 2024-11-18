SpaceX запустила третью за сутки ракету со спутниками

Фото: SpaceX

В понедельник, 18 ноября, американская компания по производству космической техники SpaceX запустила три ракеты со спутниками, передает "Интерфакс".

Ракета-носитель Falcon 9 успешно запустила на орбиту индийский спутник связи NSIL GSAT-N2. Его запуск состоялся со стартового комплекса Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 21:31 по московскому времени. Через полчаса спутник вывели на орбиту.

GSAT-N2, вес которого составляет 4,7 тонны, разработан для обеспечения доступа к широкополосному интернету в отдаленных районах Индии. Его пропускная способность достигает 48 гигабайт в секунду.

В ходе запуска первая ступень ракеты-носителя успешно совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон в Атлантическом океане.

Ранее носители SpaceX, стартовавшие из Флориды и Калифорнии, успешно вывели на орбиту австралийский спутник связи и 20 интернет-спутников Starlink.

Ранее межпланетная станция NASA "Юнона" отправила на Землю самые подробные снимки Юпитера за всю историю, которые были сделаны аппаратом в процессе 66-го сближения с планетой. Кроме того, зонд смог приблизиться к спутнику планеты – Амальтее. Его диаметр составляет примерно 84 километра. Сам спутник неправильной формы.