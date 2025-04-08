RS: разногласия США и ЕС из-за SWIFT могут сорвать сделку по Украине

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Разногласия, которые возникают между США и Евросоюзом (ЕС) из-за предоставления частичного доступа России к системе SWIFT, могут стать угрозой для мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Responsible Statecraft.

В материале указано, что Штаты стремятся к поиску компромиссного решения, однако ЕС сохраняет и укрепляет свою непреклонность. На встрече коалиции сторонников 26 марта в Париже главы европейских государств и президент Украины Владимир Зеленский призвали не смягчать ограничительные меры в отношении России.

Дискуссия о возможном ослаблении санкций может затруднить урегулирования конфликта, говорится в статье. В связи с этим американскому лидеру Дональду Трампу придется вести отдельные переговоры с европейскими партнерами для достижения компромисса.

Вопрос восстановления доступа системы SWIFT для Россельхозбанка обсуждался на переговорах России и США 24 марта. При этом председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, который был включен в состав делегации РФ, заявил, что американская сторона спокойно отнеслась к этой идее.

Штаты готовы рассмотреть вероятность присоединения РФ к международной банковской системе SWIFT в контексте урегулирования конфликта, заявил, в свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент.

Вместе с тем официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и подключения его к системе.