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27 марта, 13:31

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Захарова: РФ ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и подключения к SWIFT

РФ ожидает снятия санкций с Россельхозбанка и подключения к SWIFT – Захарова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В России ожидают снятия санкций с Россельхозбанка и подключения его к SWIFT. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Ожидаем, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка, других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствиями и удобрениями, и будет проведено также ожидаемое их подключение к системе SWIFT", – объяснила она.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций. В свою очередь, в Минфине США отметили, что готовы рассмотреть вероятность повторного присоединения России к банковской системе SWIFT в контексте урегулирования на Украине.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос снятия антироссийских санкций преждевременен и должен обсуждаться в рамках долгосрочного мирного урегулирования. Кроме того, лидер Франции заявил, что Москва "не будет диктовать условия мира".

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Сюжет: Санкции
экономика
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