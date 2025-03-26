США заявили, что решение украинского конфликта требует переоценки архитектуры санкций

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Урегулирование украинского конфликта требует переоценки глобальной архитектуры санкций, заявил госсекретарь США Марко Рубио на совместной с премьер-министром Ямайки Эндрю Хоулнессом пресс-конференции в столичном Кингстоне.

"Санкции – это важная часть общей картины. Существующая глобальная архитектура ограничений должна быть переоценена как элемент окончательного урегулирования", – цитирует его РИА Новости.

Также Рубио признал, что путь к установлению мира на Украине не будет простым и быстрым. По его словам, процесс займет некоторое время. Кроме того, США продолжают консультации с Украиной и РФ, а после возвращения переговорщиков из Саудовской Аравии запланирован сводный анализ позиций конфликтующих сторон.

"Мы сравним это и представим президенту (США. – Прим. ред.) Дональду Трампу, который примет решение о дальнейших шагах", – заключил Рубио.

РФ и США в ходе последней встречи в Эр-Рияде обсудили обеспечение в Черном море безопасности судоходства. Штаты приняли решение способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Во время переговоров государства согласились работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта.

В свою очередь, Трамп заявлял, что Вашингтон добирается больших успехов в переговорах с Москвой и Киевом. В частности, по словам лидера США, и Россия, и Украина хотят положить конец конфликту.

