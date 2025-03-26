Трамп заявил, что Россия и Украина хотят завершить конфликт

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп заявил, что и Москва, и Киев хотят положить конец украинскому конфликту. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsmax.

Американский лидер не считает, что российская сторона якобы "тянет время", не желая подписывать договор о прекращении огня.

"Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось", – отметил Трамп.

Он указал на большие жертвы, которые происходят в ходе текущего конфликта, заявив, что это необходимо прекратить.

"Они не американцы, но для меня это не имеет значения", – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщил, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии удалось достичь большого прогресса "по обоим фронтам". По его словам, в настоящий период Вашингтон продолжает "глубокие дискуссии" с Москвой и Киевом.

На встрече экспертных групп России и США в Эр-Рияде стороны обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Кроме того, США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Американская сторона также посодействует снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платежным системам. Помимо этого, в ходе переговоров стороны согласились работать над реализацией договоренностей президентов о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта.