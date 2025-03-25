Зеленский: другие страны могут привлечь к контролю соблюдения договоренностей по Украине

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Киев и Вашингтон договорились, что, кроме самих, США контролировать соблюдение договоренностей по Украине смогут и третьи страны. Об этом в рамках брифинга по итогам переговоров украинской и американской делегаций в Эр-Рияде рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы договорились с американской стороной, что можно привлекать, кроме Америки, третьи стороны, то есть это неплохо, например, кого-то из Европы, или можно Турцию, что касается ситуации в море. Может, кто-то с Ближнего Востока по энергетике", – цитирует политика РИА Новости.

Однако, как подчеркнул украинский лидер, "это отдельные технические вопросы". Он также заявил о своей уверенности в том, что техники и специалистов Штатов и европейских стран будет достаточно для ведения мониторинга.

Первая встреча украинской и американской делегаций прошла в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 23 марта. На следующий день переговоры также провели делегации США и РФ.

Затем, 25 марта, состоялся еще один раунд консультаций между Киевом и Вашингтоном. По данным СМИ, в ходе встречи стороны обсуждали прекращение огня в Черном море. Кроме того, Украина и США рассматривают возможность прекращения ударов по энергетической инфраструктуре на срок в 30 дней.

Как утверждают журналисты, администрация США оказалась довольна ходом переговоров с двумя сторонами конфликта.

Кремль уже опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп. Стороны обсудили обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Также было решено, что Штаты будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Эти договоренности вступят в силу после снятия ряда санкционных и прочих ограничений.

Стороны также согласились работать над реализацией договоренностей Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины на 30 дней начиная с 18 марта. Представители РФ и Штатов также подчеркнули, что приветствуют помощь третьих стран по поддержке реализации договоренностей в энергетической и морской сферах.