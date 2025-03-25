Bloomberg: США и Украина обсуждают прекращение огня в Черном море

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Делегации США и Украины в ходе очередного раунда переговоров обсуждают прекращение огня в Черном море, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Кроме того, Киев и Вашингтон рассматривают возможность прекращения ударов по энергетической инфраструктуре на срок в 30 дней, уточняется в СМИ.

В это же время руководители разведки США не могут определить, является ли Россия противником или партнером. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на The New York Times.



Американская разведка должна представить конгрессу свою публичную "Оценку мировых угроз", но все еще остается открытым вопрос, как охарактеризуют Россию – как угрозу Киеву и Вашингтону, или как "надежного будущего делового партнера", который хочет закончить боевые действия и получить часть якобы украинских территорий, сказано в материале.

Журналисты называют такое положение дел "неприятным выбором" для разведки США.

Встреча украинской и американской делегаций прошла в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 23 марта. На следующий день переговоры также провели делегации США и РФ.

Затем, 25 марта, начался еще один раунд консультаций между Киевом и Вашингтоном. По версии журналистов, администрация США оказалась довольна ходом переговоров с двумя сторонами конфликта.

