МИД РФ подтвердил завершение переговоров с США в Эр-Рияде

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министерство иностранных дел РФ подтвердило завершение российско-американских консультаций в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства, где было опубликовано видео с российской делегацией.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин был в "позитивном настроении" по итогам встречи с представителями США. В целом российская делегация покинула переговоры с "хорошим настроем", добавил собеседник агентства.

В Эр-Рияде 24 марта прошли переговоры РФ и США по вопросам урегулирования украинского конфликта. Они длились в закрытом формате более 10 часов. Стороны согласовали текст совместного заявления по итогам переговоров – документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта.

По словам президента США Дональда Трампа, на переговорах в Эр-Рияде обсуждались территориальные вопросы и возможные линии разграничения между Россией и Украиной, а также возможный контроль США над АЭС на Украине. В Кремле добавили, что переговоры коснулись также безопасности судоходства в Черном море.