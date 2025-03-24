Захарова призвала не ждать прорывов от диалога с США

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От идущих в Эр-Рияде переговоров между Россией и США стоит ждать не столько прорывов, сколько понимать, что стороны работают по ряду направлений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова.

"Работа идет за закрытыми дверями", – цитирует дипломата ТАСС.

По словам Захаровой, стоит помнить о целях и задачах России в рамках СВО.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием делегаций из Москвы и Вашингтона стартовали в Саудовской Аравии 24 марта. Россию на встрече представляют председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.

Основной темой стала черноморская инициатива, уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Переговоры идут полным ходом, у сторон присутствует взаимопонимание, говорил Карасин.

