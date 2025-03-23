Советник президента США Уолтц: конфликт на Украине близок к достижению мира

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Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в беседе с CBS News.

"Прогресс будет следующим: у нас есть это прекращение огня по инфраструктуре <...> теперь мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море", – указал политик.

Следующим этапом стороны должны будут обсудить линии контроля, которые считаются линиями соприкосновения. В частности, стороны конфликта должны будут согласовать механизмы проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть, уточнил Уолтц.

"Это будет какое-то обсуждение территории на постоянный и долгосрочный мир <...> украинская сторона говорит об этом как о гарантиях безопасности", – отметил помощник Трампа.

Переговоры между РФ и США состоятся 24 марта, в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Вашингтон ожидает от ближайшей встречи "настоящего прогресса", включая возможность достижения прекращения огня в Черном море.

