23 марта, 18:01Политика
Уиткофф заявил, что РФ не собирается захватывать Евросоюз
Фото: 123RF/gesrey
Владимир Путин не собирается захватывать Европу, а жители Евросоюза начинают это понимать, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в беседе с Fox News.
"Я верю ему на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам", – заявил он в беседе с журналистами.
Американская администрация, по его словам, продолжает работать, чтобы понять позиции Москвы и Киева в контексте урегулирования кризиса. Кроме того, Вашингтон ожидает настоящего прогресса от ближайших переговоров между США и РФ, которые должны состояться в Саудовской Аравии.
"В частности по вопросу прекращения огня в Черном море", – добавил он.
После этих шагов стороны будут двигаться к полному прекращению огня, подчеркнул Уиткофф.
Двусторонние переговоры российско-американских групп по Украине состоятся 24 марта, в Эр-Рияде. Российскую делегацию на консультациях возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. При этом встреча российского лидера и его американского коллеги может состояться в ближайшие месяцы, рассказывал ранее Уиткофф.
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