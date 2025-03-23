Уиткофф заявил, что РФ не собирается захватывать Евросоюз

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Владимир Путин не собирается захватывать Европу, а жители Евросоюза начинают это понимать, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в беседе с Fox News.

"Я верю ему на слово в этом вопросе. Полагаю, что и европейцы начинают приходить к тем же выводам", – заявил он в беседе с журналистами.

Американская администрация, по его словам, продолжает работать, чтобы понять позиции Москвы и Киева в контексте урегулирования кризиса. Кроме того, Вашингтон ожидает настоящего прогресса от ближайших переговоров между США и РФ, которые должны состояться в Саудовской Аравии.

"В частности по вопросу прекращения огня в Черном море", – добавил он.

После этих шагов стороны будут двигаться к полному прекращению огня, подчеркнул Уиткофф.

Двусторонние переговоры российско-американских групп по Украине состоятся 24 марта, в Эр-Рияде. Российскую делегацию на консультациях возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. При этом встреча российского лидера и его американского коллеги может состояться в ближайшие месяцы, рассказывал ранее Уиткофф.

