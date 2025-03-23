Песков назвал доверительной атмосферу разговора Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Атмосфера телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 18 марта была абсолютно доверительной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео с его комментарием было опубликовано в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная, рабочая атмосфера, это действительно так", – сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, последний разговор президентов России и США продлился около двух часов. При этом в длительность звонка входит проверка связи и общение переводчиков. По продолжительности это был один из самых длинных по времени разговоров.

Песков также уточнил, что Путин находился один во время последнего телефонного разговора с Трампом.

Во вторник, 18 марта, Трамп созвонился с российским президентом. В ходе беседы Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Теперь представители Москвы и Вашингтона должны встретиться в Саудовской Аравии 24 марта. Российскую делегацию возглавят глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа.