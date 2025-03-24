Переговоры делегаций России и США проходят в Эр-Рияде

Фото: ТАСС

Переговоры по урегулированию украинского конфликта с участием делегаций из России и США стартовали в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Россию представляют глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы ФСБ Сергей Беседа, которых лично выбрал Владимир Путин. Кремль ожидает, что политики наилучшим образом представят свою страну.

Карасин и Беседа прибыли в Саудовскую Аравию накануне вечером. Предварительно они провели консультации с экспертной группой США по вопросу мирного разрешения конфликта.

Ожидается, что на повестке будут рассматриваться вопросы прекращения боевых действий в акватории Черного моря, а также возобновление торговых перевозок. При этом следующим этапом переговоров между двумя странами должны стать обсуждение контроля за линиями соприкосновения и согласование механизма их заморозки.

