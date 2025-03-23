Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на консультации с США

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Российская делегация прибыла в Эр-Рияд, в Саудовской Аравии, для консультаций с экспертной группой США по вопросу украинского урегулирования. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу комитета Совфеда по международным делам, одного из участников делегации Григория Карасина.

"Переговоры начнутся завтра утром", – сказал Карасин.

В ходе встречи Москва и Вашингтон планируют обсудить вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря, а также возобновление торговых перевозок.

Следующим этапом переговоров между двумя странами должны стать вопросы контроля за линиями соприкосновения, а также согласование механизмов заморозки линий. Таким образом, стороны будут двигаться к полному прекращению огня, добавлял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

