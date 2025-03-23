РИА Новости: переговоры делегаций Украины и США завершились в Эр-Рияде

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Переговоры делегаций Украины и США завершились в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости.

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса отказался комментировать ход переговоров. Кроме того, никаких встреч украинской делегации с российской стороной не будет, сказал Палиса.

В это же время в Эр-Рияд уже прибыла российская делегация, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина. По его словам, консультации экспертных групп РФ и США начнутся утром 24 марта.

Представители Киева и Вашингтона встретились в Саудовской Аравии 23 марта, на повестке переговоров стояли вопросы о защите энергетических объектов и критически важной инфраструктуры.

На следующий день представители США планируют обсудить с российской делегацией не только прекращение огня на Черном море, но и вопросы о контроле за линиями соприкосновения.

