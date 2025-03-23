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Конфликт на Украине мог привести к Третьей мировой войне, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, это отчасти под контролем", – заявил Трамп в интервью порталу OutKick, комментируя конфликт на Украине.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков предположил, что Вашингтон не планирует абсолютно бросать Украину, но стремится добиться прекращения конфликта, побудив или при необходимости принудив Киев пойти на мирное урегулирование.

По мнению пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, потенциал для взаимного сотрудничества РФ и США трудно переоценить, несмотря на некоторые разногласия между странами.

