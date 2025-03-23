Песков не исключил другие контакты между Путиным и Трампом

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Между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могли быть и другие контакты в последние месяцы, кроме официальных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", – сказал Песков.

Трамп созвонился с российским президентом 18 марта. В ходе беседы Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

Песков назвал доверительной атмосферу последнего разговора Путина и Трампа. Представитель Кремля уточнил, что Путин находился один во время телефонного разговора.

В свою очередь, американский лидер оценил свое общение с Путиным как рациональное. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также заявил, что встреча Путина с Трампом может состояться в ближайшие месяцы.