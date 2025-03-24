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24 марта, 22:59

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ТАСС: совместное заявление России и США по переговорам в Эр-Рияде будет 25 марта

Россия и США согласовали текст заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде

Фото: 123RF/lacheev

Россия и США согласовали текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщил ТАСС источник в российской делегации.

Документ распространят Кремль и Белый дом во вторник, 25 марта.

В Саудовской Аравии завершились переговоры между Россией и США, которые касались украинского кризиса. Разговор проходил в закрытом формате и продлился больше 10 часов. Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который возглавляет российскую делегацию, у сторон переговоров присутствует взаимопонимание.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в первую очередь переговоры касались безопасности судоходства в Черном море.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика
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